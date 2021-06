La Basilicata è tornata in zona bianca

Potenza - Primo giorno in zona bianca per la Basilicata che oggi ha lasciato quella «gialla» in cui era entrata lo scorso 10 maggio.

Secondo quanto reso noto ieri dalla task force regionale, in seguito a un ricalcolo dei guariti, sono 1.269 i lucani attualmente positivi al covid-19, con 33 persone ricoverate, ma nessuna in terapia intensiva. Fino a questo momento, circa il 50 per cento dei lucani over 12 ha ricevuto almeno una dose di vaccino, circa il 27 anche la seconda.