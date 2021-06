Basilicata zona bianca: Speranza telefona a Bardi

Potenza - Da lunedì prossimo, 21 giugno, la Basilicata sarà in zona bianca. Lo ha annunciato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in una telefonata di qualche ora fa. Bardi ha confermato la necessità di «tenere alta l'attenzione» e di proseguire nella campagna vaccinale che, in Basilicata ha portato al superamento della soglia di 400 mila somministrazioni totali effettuate.

Ieri invece, Speranza ha postato sul suo profilo Instagram l'immagine della vaccinazione. «Grazie al mio medico di famiglia che oggi, nel suo studio, mi ha somministrato la prima dose di vaccino», ha scritto il ministro, potentino di nascita.