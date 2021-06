Potenza, droga nel volante al posto del clacson, 63enne arrestato dai carabinieri

Potenza - Un uomo di 63 anni è stato arrestato dai Carabinieri, a Potenza, con le accuse di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e detenzione abusiva di armi.

Ad un posto di controllo alla periferia della città, i militari hanno fermato l’auto dell’uomo, dopo aver visto alcune sue «manovre elusive».

Nel volante, al posto del clacson, i Carabinieri hanno trovato un panetto di hascisc di 100 grammi e una bustina con cinque grammi di cocaina. Altri 50 grammi di hascisc sono stati trovati in casa dell’uomo, oltre a due pistole: tutto era nascosto in un orologio a dondolo. L’uomo è stato trasferito in carcere, a Salerno.