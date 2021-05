E ora la Basilicata sogna la zona bianca

Potenza - L’obiettivo dichiarato è quello di entrare il prima possibile in zona bianca. Per la Basilicata, in effetti, i numeri della pandemia da covid-19 sono in costante miglioramento, in particolare per quel che riguarda contagi e ricoveri. Tra i parametri determinanti, l’incidenza dei casi ogni centomila abitanti, che, per far diventare una regione «bianca», deve essere inferiore a 50 per tre settimane consecutive. Venerdì scorso, il consueto monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell’istituto superiore di Sanità ha detto che la Basilicata era a cento: domani, sicuramente, sarà più basso e potrebbe perciò cominciare il count-down verso la zona bianca.

I contagi, come detto, sono in netto calo. Ieri sono stati processati 942 tamponi molecolari: solo 53 (e di questi 50 relativi a residenti in regione) sono risultati positivi al covid-19. Ieri però è stato registrato anche un ulteriore decesso per covid-19, in totale le vittime lucane sono 551. Le persone ricoverate sono 74 (cinque in meno di ieri), delle quali quattro (come ieri) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 142 guarigioni e così il numero dei lucani attualmente positivi è sceso da da 4.105 a 4.014 (3.940 in isolamento domiciliare). Il calo dei numeri lucani della pandemia è stato certificato anche dalla Fondazione Gimbe che nella settimana tra il 19 e il 25 maggio ha riscontrato «una performance in miglioramento sui casi attualmente positivi per centomila abitanti», con una «diminuzione dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente». E sono «sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid».

Capitolo vaccini. In attesa che, grazie alle nuove forniture, nei primi giorni di giugno tutto torni alla normalità, oggi la Coldiretti Basilicata ha offerto la disponibilità per somministrare i preparati anti covid nelle sedi provinciali di Potenza e Matera. Secondo quanto riporta il sito del Governo, aggiornato alle ore 17.13, sono 312.082 le dosi inoculate, pari al 91.7 per cento delle 340.235 finora consegnate.