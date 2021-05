In Basilicata sei comuni in zona rossa fino al 23 maggio

Potenza - Sei comuni della Basilicata «gialla» saranno in zona rossa da oggi e fino a domenica prossima,. 23 maggio. Lo ha disposto, con una nuova ordinanza sull'emergenza coronavirus, il presidente della Regione, Vito Bardi. In particolare, nuove zone rosse sono state decise per Anzi, Pietrapertosa e Rivello (Potenza), mentre sono state confermate quelle per Acerenza, Ripacandida (Potenza) e Rotondella (Matera). Secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della Giunta lucana, «con la stessa ordinanza è stata disposta la revoca, a partire dal 16 maggio, della zona rossa per Balvano, Rionero in Vulture (Potenza) e Garaguso (Matera)».

Dopo il successo di ieri, con 550 dosi di Johnson & Johnson somministrate a agli over 50 che si erano prenotati la sera prima, oggi si conclude il week end «Open» nel nuovo hub vaccinale di Potenza, allestito nella palestra «Rocco Mazzola». Saranno inoculate altre 550 dosi del preparato che non necessita di richiamo. Bardi ha inoltre reso noto che ieri in Basilicata sono state fatte 6.488 vaccinazioni (in totale sono 256.649, l’86,8% delle 295.805 dosi finora consegnate) e che ci saranno altri «Open day» con AstraZeneca.