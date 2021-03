Vaccini Basilicata, Bardi: «Dal 2 aprile dosi a chi è affetto da sindrome di down»

POTENZA - In Basilicata, da venerdì prossimo, 2 aprile, le persone con la sindrome di down saranno vaccinate contro il covid-19. Lo ha reso noto, in un post su facebook, il presidente della Regione, Vito Bardi. In particolare, si comincerà venerdì mattina da Potenza, «per poi continuare il pomeriggio nel distretto del Vulture-Melfese e sabato a Matera. Potranno vaccinarsi anche chi si prende cura per tutta la vita di queste persone speciali. Oggi si chiamano caregiver. Io preferisco chiamarli angeli».

Il governatore lucano ha inoltre evidenziato che «secondo gli ultimi dati Gimbe, la Basilicata è la regione italiana con la minore saturazione delle terapie intensive di pazienti Covid». Oggi la task force regionale ha comunicato che sono 14 le persone attualmente ricoverate nelle terapie intensive degli ospedali lucani. «Proteggere i più fragili - ha concluso - funziona».