Tito, fermato automobilista con tasso alcolemico cinque volte oltre il limite: patente ritirata

TITO - Un uomo di 43 anni è stato denunciato dalla Polizia stradale, a Tito, dopo essere stato trovato alla guida di un’auto con un tasso alcolemico superiore "quasi al quintuplo di quello massimo previsto dalla legge».

Gli agenti gli hanno ritirato la patente, che sarà sospesa per un periodo da due a quattro anni (con la perdita anche di dieci punti) e lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza.

La Polizia stradale ha fermato l’auto su una strada provinciale dopo averla vista procedere «con andamento incerto, alternando più volte soste e ripresa della marcia senza una plausibile ragione» e per gli «improvvisi cambi di direzione del veicolo».