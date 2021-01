Potenza, responsabile piscina Montereale positivo al Covid: chiude struttura

A Potenza è risultato positivo al Covid il responsabile della struttura della piscina comunale Montereale. La piscina - a quanto si apprende - resterà chiusa per almeno 15 giorni. Era aperta per consentire alle squadre agonistiche e alle società sportive di continuare gli allenamenti, dal momento che a causa del Dpcm non è consentito l'allenamento al pubblico.