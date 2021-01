Tavares (Stellantis) in Basilicata: confermati investimenti e posti di lavoro. Riconosciuta centralità stabilimento Melfi

MELFI - «La prima visita, dalla sua recente nomina, oggi, dell’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, insieme al presidente John Elkann, allo stabilimento lucano di Melfi è di fatto il riconoscimento della centralità che assume la fabbrica lucana nella nuova strategia del Gruppo».

Lo sostiene l’assessore regionale della Basilicata al Lavoro, Francesco Cupparo, esprimendo, in una nota, «per conto dell’intero Governo regionale, il ringraziamento al manager per l’attenzione mostrata per la più grande e importante realtà industriale della Basilicata».

«Il nostro auspicio - aggiunge - è di consolidare la produzione di 500X, Jeep Renegade e Compass, in particolare nei modelli elettrico ed ibrido, accrescere l’occupazione diretta e dell’indotto non solo a San Nicola di Melfi ma anche in altre aree e nuclei industriali, per far diventare Melfi il punto più avanzato dell’auto "del futuro", ecologica, a basso consumo e moderna».



Secondo Cupparo, «come abbiamo già dimostrato con la sottoscrizione del Contratto di sviluppo firmato con Invitalia-Mise, per 136 milioni di euro, mettendo nostre risorse finanziarie (due milioni) a sostegno del piano industriale per la produzione della Jeep Compass Ice, introducendo il modello Phev (plug-in hybrid electric vehicle), noi siamo disponibili ad accompagnare Stellantis in ogni programma di sviluppo industriale e quindi a continuare il percorso dei Contratti di sviluppo».



Per l’assessore lucano, «un altro aspetto è la formazione-qualificazione del personale. Riteniamo non casuale la scelta operata dall’ex Fca, per la prima volta, di 'accreditarsì al sistema formazione regionale e quindi di avviare un’azione di cooperazione nella quale puntiamo molto per i nostri giovani laureati e diplomati. Il nostro contributo è finalizzato a ridare centrale allo strategico settore dell’automotive in Italia perché a partire da Melfi si creino le condizioni e le opportunità non solo di salvaguardia di tutti gli stabilimenti italiani ex Fca ma - conclude Cupparo - di rilanciarne la produzione e l’occupazione».

TAVARES CONFERMA INVESTIMENTI - Durante la sua visita nello stabilimento di Melfi, insieme al presidente, John Elkann, l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha confermato «tutti gli investimenti fatti prima della fusione tra Fca e Psa».

Questo - secondo quanto riferiscono fonti sindacali - «dimostra l’importanza» che Tavares «dà all’Italia e a tutti i lavoratori».

Parlando con i rappresentanti dei lavoratori di tutte le sigle sindacali (compresa la Fiom), Tavares ha inoltre ribadito «la centralità dell’Italia nella sinergia tra Fca e Psa», confermando che saranno «salvaguardati tutti i posti di lavoro».