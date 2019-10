Potenza, 20 «occhi elettronici» per contrastare lo spaccio davanti le scuole

POTENZA - L’apporto insostituibile di occhi elettronici infaticabili, accesi h24, di telecamere di videosorveglianza nei punti più vulnerabili, in quanto luoghi di abituale frequentazione di bimbi e ragazzi, nei contesti sociali più fragili e a rischio. Un nuovo tassello sul fronte del contrasto alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole, nell’ambito di un programma ministeriale più ampio, soprattutto a costo zero per il Comune. Saranno attivi «a breve» i due impianti di videosorveglianza a tutela degli studenti delle elementari e medie dell’IC “G. Leopardi”, di rione Lucania e Bucaletto.

20 telecamere in tutto, 9 in funzione nei pressi del plesso principale di via Cirillo, a rione Lucania (quasi 8 mila euro, IVA esclusa); 11 nei pressi della scuola Primaria “G. Rodari” di contrada Bucaletto (quasi 10 mila euro, IVA esclusa). È quanto definisce la determina comunale del 27 settembre che imputa la spesa di 27.668,56 euro (Peg, Piano economico gestionale 2019, a valere su risorse Pon) dei complessivi 36.034,26 euro assegnati al progetto redatto dall’Ud “Polizia locale - Protezione civile - Anticorruzione nell’ambito di “Scuole Sicure”, il programma finanziato con decreto del Ministero dell’Interno e adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze a dicembre 2018 che fissa i criteri di ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana. Approvato anche dalla Prefettura di Potenza che ne monitora l’impegno di spesa, su parere positivo del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il progetto include anche il relativo collegamento e adeguamento funzionale della Centrale Operativa (poco più di 4,5 mila euro, Iva esclusa).

Sono al lavoro gli addetti dell’azienda incaricata - la Imep di Piancazzo Giuseppe con sede a Potenza - di effettuare l’ordine diretto d’acquisto (Oda) sul Mercato Elettronico per gli acquisti in rete della pubblica Amministrazione (MePA) e di procedere all’installazione dei due impianti previsti. «In questi giorni– spiega la dirigente Anna Bellobuono dell’UD “Polizia Locale - Protezione Civile - Anticorruzione” del Comune di Potenza - stanno ultimando l’installazione di questi due impianti di videosorveglianza che abbiamo previsto nel nostro progetto, risultato vincitore del bando nazionale. A fronte dei limiti delle risorse disponibili abbiamo inteso rivolgere una particolare attenzione a due tra le principali aree d’intervento concentrandoci sui due istituti scolastici della città su cui insistono particolari criticità e da dove, tra l’altro, arriva la gran parte delle segnalazioni di disordini. Oltre alla prevista dotazione di impianti di videosorveglianza, il progetto, il cui impegno di spesa è monitorato dalla Prefettura di Potenza, prevede anche – conclude la Comandante Bellobuono - una parte relativa ad attività divulgative sul tema della sicurezza».