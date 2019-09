Potenza, riapre il reparto di Neonatologia al San Carlo

POTENZA - «Come da impegni assunti, riapre oggi il reparto di Terapia intensiva neonatale nell’Ospedale San Carlo di Potenza», chiuso nella seconda metà di agosto per l'assenza, per malattia, di sei medici su sette, «grazie al ripristino dell’organico attualmente in essere e soprattutto alla convenzione stipulata con l’Asl Napoli 3 Sud». Lo ha annunciato, attraverso l’ufficio stampa della giunta regionale, l'assessore lucano alla Sanità, Rocco Leone.

«In questo momento - ha proseguito Leone - il mio pensiero va ai bambini, alle famiglie e anche alle associazioni che hanno vissuto direttamente questa emergenza. Con la nuova programmazione regionale faremo quanto è necessario per rilanciare ulteriormente la neonatologia del maggior ospedale lucano, tra le eccellenze della nostra sanità, affinché - ha concluso - la brutta pagina scritta nei giorni scorsi si chiuda in via definitiva».