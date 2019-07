Diga di Monte Cotugno a Senise: più disponibilità idrica entro fine 2019

Grazie a lavori che si concluderanno entro la fine del 2019, la diga di Monte Cotugno di Senise (Potenza) subirà «un incremento della capacità d’invaso e di conseguenza una maggiore disponibilità idrica da utilizzare a scopo irriguo, potabile ed industriale».

Lo ha annunciato il commissario dell’Ente Irrigazione, Antonio Altomonte, spiegando che da tre giorni «sono ripresi i lavori di ripristino della capacità di invaso delle fluenze del fiume Sinni nella diga, per un valore di 2,5 milioni di euro, sospesi lo scorso ottobre in attesa di ricevere il finanziamento da parte della Regione Basilicata».

In un nota, Altomonte ha spiegato lo stato dei lavori in corso su alcune dighe e ha sottolineato che l’Eipli «sta orientando i propri sforzi sempre più ad un miglioramento dello stato in cui versano gli invasi». In particolare, «lo scorso 22 luglio sono stati consegnati in via definitiva i lavori di ristrutturazione della traversa sul fiume Sauro, ad Aliano (Matera): opere per un valore di circa 13 milioni di euro, già consegnati parzialmente lo scorso mese di settembre. L’ultimazione dei lavori, prevista per la fine dell’anno 2020, garantirà la corretta derivazione delle acque del torrente Sauro verso l’invaso di Monte Cotugno attraverso la gronda Agri-Sauro, evitandone la dispersione. Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla condotta e sulle apparecchiature idrauliche dell’adduttore Alto Ofanto, sono invece stati consegnati nello scorso mese di maggio.

Con questo intervento è stato possibile riparare le perdite riscontrate lungo la condotta che non permettevano il riempimento della tubazione. Si è provveduto, inoltre, a completare la manutenzione delle apparecchiature di sfiato e scarico e l’installazione di un misuratore di portata poco a monte della diga del Locone gestita dal Consorzio Terre d’Apulia. Per quanto riguarda l’invaso di Monte Cotugno, lo scorso 20 maggio sono stati consegnati i lavori relativi all’intervento di revisione di tre elettropompe e delle apparecchiature idrauliche esistenti presso l’impianto di sollevamento a valle della diga, necessari al ripristino del collegamento idraulico alle vasche irrigue a servizio della zona industriale di Senise. Parte dei lavori - ha concluso Altomonte - è già stata eseguita al fine di soddisfare la richiesta irrigua delle zone limitrofe, e scongiurare qualsiasi problema alle campagne irrigue in corso in questo periodo, mentre gli altri interventi previsti saranno ultimati per la fine di agosto».