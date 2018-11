Potenza, truffe anziani: ecco come evitarle

Diffidare degli sconosciuti e al minimo sospetto non esitare a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine. In sintesi è stato questo il contenuto di un incontro che si è tenuto ad Avigliano sul tema delle truffe in cui sempre più spesso incappano le persone anziane. Gli ultimi episodi solo per citarne alcuni a Chiaromonte e Pignola. Nel primo caso una 23enne rumena, poi arrestata dai carabinieri, con una serie di raggiri entra in un’abitazione e con l’ausilio di una complice sottrae a due anziani coniugi 12 mila euro e una carta postepay. Invece a Pignola alcuni truffatori inscenando il trucco del falso avvocato avevano fatto credere che il figlio degli anziani aveva causato un brutto incidente. Per tirarlo fuori dai guai servivano 8 mila euro. La signora non possedendo in casa la somma richiesta si è precipitata all’ufficio postale prelevando 3 mila euro. Insomma per porre un freno a truffe e raggiri se n’è discusso presso la sala consiliare del Comune. Erano presenti il comandante della Compagnia Carabinieri di Potenza, capitano Gennaro Cascone, il sindaco Vito Summa, i responsabili dell’Unitre - Università della Terza Età – presidente Carlo Onorati e vice presidente Antonella Genoino, il presidente dell’Auser – Autogestione servizi di volontariato - Silvana Massabò e il comandante della locale stazione carabinieri, luogotenente Carmine Cianciarulo.



L’appuntamento, che ha coinvolto numerosi cittadini, inquadrato in una mirata campagna dispiegata su tutto il territorio nazionale dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e, in particolare, del Comando Legione Basilicata, è stato utile per fornire consigli e spunti di riflessione sul particolare fenomeno.

Gli anziani presenti hanno manifestato vivo interesse per l’argomento trattato, interagendo con i militari dell’Arma a cui sono state rivolte varie domande in relazione ai suggerimenti e casi illustrati. Dai rappresentanti delle forze dell’ordine è stata sottolineata la necessità di collaborare e segnalare immediatamente al numero unico di emergenza «112». «Oppure - è stato detto nel corso dell’ incontro - recandosi presso il competente Comando Stazione Carabinieri, i casi in cui si presentanoalle abitazioni individui che si dicono appartenenti alle Forze dell’ordine».

Stesso comportamento da tenere quando si ricevono anomale telefonate, nel corso delle quali vengono segnalati incidenti stradali od eventi insoliti, in cui sono coinvolti familiari per i quali vengono richieste somme di denaro. Inoltre sono stati commentati una serie di accorgimenti utili per potersi agevolmente sottrarre ad indebiti propositi di malfattori che agiscono sia personalmente che a mezzo telefono o via web. Ai presenti alla riunione è stato distribuito una copia dell’opuscolo informativo edito dalla rivista «Il Carabiniere» dal titolo: «Truffe agli anziani: i consigli dell’Arma».