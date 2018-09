Potenza, un uomo anziano scompare ma viene ritrovato dalla polizia

POTENZA - Un uomo di 74 anni che non aveva fatto rientro a casa, a Potenza, dopo essere uscito per una passeggiata, è stato trovato nei pressi del nuovo cimitero e trasferito in ospedale per essere curato.

La richiesta di aiuto alla Polizia è stata fatta in tarda mattinata con una telefonata al 113. L’uomo era uscito alcune ore prima per una passeggiata, senza però rientrare a casa. Durante le ricerche, gli agenti hanno rintracciato l’auto dell’uomo, nei pressi del nuovo cimitero e hanno concentrato i controlli nella zona. Intorno alle ore 16, l’uomo è stato trovato in una buca nella boscaglia.