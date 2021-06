Disco di platino per Emma e Alessandra Amoroso

Lecce - «Pezzo di cuore», il singolo di Emma e Alessandra Amoroso, conquista il Platino. Dopo il grande successo ottenuto in radio e in digitale, il brano oggi è stato certificato Platino (certificazioni diffuse da FIMI/GfK Italia).

“Pezzo di Cuore” sarà contenuto in “Best of ME” (etichetta Polydor/Universal) in uscita venerdì 25 giugno. Il disco è stato anticipato in radio da «Che sogno incredibile», una canzone reggae old school che sancisce la prima collaborazione tra Emma e Loredana Bertè in un brano inedito.