Barletta, ecco “Adoc” il cane che si morde la coda

Barletta - Finalmente ha un volto. Dalle fattezze, manco a scriverlo, canine. Del resto non poteva essere diversamente. Si è proprio lui: “Il signor cane che si morde la coda”. Una entità astratta che tutti nominano ma che nessuno conosceva. Ora ammiratelo. Come tutti i cani che si rispettano ha un nome. Quale? Presto scritto “Adoc”. E' stato avvistato a Barletta. Adoc giura di avere parenti in ogni città. Non vi spaventate se doveste incontrarli. Non sono diversi dagli altri cani. Anzi. Il loro “mordersi la coda” ha un significato ben diverso da quello che viene attribuito dagli uomini. Volte sapere perchè lo fanno? Semplicemente perchè amano … divertirsi. Bau bau a tutti.