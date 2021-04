Puglia, in arrivo la Super Luna Rosa: tutti con il naso all'insù

BARI - Tutti con gli occhi al cielo: arriva oggi 27 aprile la Superluna rosa, accompagnata da una pioggia di stelle cadenti.

Nei cieli di tutto il mondo si è potuto ammirare questo spettacolo della natura. L'apice della bellezza immortalato all’alba: da New York a Cuba tanti appassionati si sono raccolti in punti d’osservazione privilegiati per godere di un fenomeno che si ripeterà, ancora più intenso, a maggio. In Italia potremo assistere allo spettacolo a partire dal crepuscolo di oggi: la posizione della Luna piena coincide infatti con l’approssimarsi del nostro satellite alla minima distanza dalla Terra, il cosiddetto perigeo, previsto alle 17:25.

La Luna piena di questo aprile, tradizionalmente chiamata “la Luna Rosa”, sarà davvero una “Superluna”. L'evento è tanto atteso perché il plenilunio coinciderà con l’approssimarsi del satellite alla minima distanza dalla Terra (circa 357.378 chilometri). Questo farà sì che la Luna appaia leggermente più grande "con una differenza di dimensioni all’incirca del 7%", spiegano gli esperti dell’Unione Astrofili Italiani (Uai). Perciò via gli occhi dagli smartphone e puntate il naso all'insù.