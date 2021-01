Taranto, abbraccio «storico» scelto come messaggio beneaugurante del MArTA

TARANTO - Eros e Psiche che si abbracciano: la foto della statuetta in terracotta policroma risalente al I secolo a.C., tra i preziosi reperti custoditi nel Museo nazionale archeologico di Taranto, è stata postata sul profilo Facebook del MArTA, ottenendo consensi unanimi e oltre un migliaio di condivisioni.

Una tenera immagine per un segno di speranza in un momento in cui le manifestazioni d’affetto sono mortificate dall’emergenza Covid.

«Oggi - è il messaggio che accompagna la foto - è la giornata mondiale dell’abbraccio, un gesto che racchiude affetto e che ha superato ogni tipo di difficoltà, guerra e divisione nei secoli, da sempre. Gli uomini e le donne - conclude la direzione del Museo - sono sempre tornati ad abbracciarsi: torneremo presto a farlo».