Ferrero sceglie Roca (Melendugno) e Alberobello per l'edizione limitata della collezione «Nutella»

ROCA (MELENDUGNO) Roca vecchia, con la splendida grotta della Poesia, fra i trenta luoghi più belli d’Italia scelti da Ferrero per l’edizione limitata della nuova collezione «Nutella». A partire dal prossimo 12 ottobre arriverà sul mercato «Ti Amo Italia», la special edition con cui l’azienda Ferrero porterà sugli scaffali dei negozi una serie limitata di trenta vasetti per celebrare l’Italia. Due le località scelte per rappresentare la Puglia: la grotta della Poesia di Roca e Alberobello.

La special edition, creata dalla nota azienda in collaborazione con Enit (Ente nazionale del turismo) per promuovere il territorio italiano, punta a creare maggiore consapevolezza sulla bellezza che ci circonda e su quanto i luoghi straordinari impressi sui vasetti «Nutella» siano a portata di mano e accessibili a tutti. Tramite una piattaforma digitale sarà possibile, inquadrando il QR code sul vasetto, vivere un’immersione di virtual reality. Il consumatore potrà mettere alla prova le proprie conoscenze legate al territorio, alla storia, alla cultura e visionare video-ricette legate alla tradizione culinaria del paese, rivisitate in chiave “Nutella”.

«Ringraziamo l’azienda per aver scelto Roca ed averla inserita in questa collezione speciale - commenta il sindaco, Marco Potì - Roca merita questa attenzione per il fascino della sua storia e la bellezza paesaggistica dei luoghi. E c’è anche chi ha definito il modello di fruizione dell’area un esempio da seguire a livello nazionale».