Web, sito Gazzetta 37esimo tra i 100 top italiani. A luglio sempre primo in Puglia e Basilicata

Cresce il sito de La Gazzetta del Mezzogiorno e guadagna posizioni nella classifica delle top 100 testata a livello nazionale. Il referto di Audiweb, elaborato da Prima on comunicazione sulla base dei dati dei siti web, sgombra ogni dubbio: nella settimana dal 10 al 16 agosto, La Gazzetta del Mezzogiono.it si è collocata al 37esimo posto con poco meno di un milione di utenti unici settimanali (996.866) segnando un +48% rispetto al mese precedente. Un dato che conferma il trend positivo del sito che a maggio si collocava al 45esimo posto nella classifica nazionale.

Numeri in sintonia con il report mensile della digital audience, pubblicato sempre da Audiweb, che colloca la nostra testata on line on line sempre al primo posto tra i siti web dei diretti concorrenti nell'area territoriali di diffusione: Audiweb (report 10 settembre) conferma che La Gazzetta del Mezzogiorno.it ha registrato 118.495 utenti unici giornalieri (dato giorno medio), seguito dal sito barese de La Repubblica (88.483 utenti unici), dal Nuovo Quotidiano Puglia (67.953) e dal Corriere del Mezzogiorno (19.301).