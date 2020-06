Petruzzelli, spettacoli annullati: ecco come recuperare i biglietti

BARI - L’auspicio della Fondazione Petruzzelli è riprendere la programmazione a partire dal mese di settembre e per questo abbonati e non potranno recuperare i biglietti degli spettacolo che sono stati annullati per l'emergenza sanitaria.

Gli abbonati potranno recuperare gli spettacoli non goduti della Stagione 2020 nella successiva Stagione, scegliendo se fruire di uno sconto sulla sottoscrizione del nuovo abbonamento o di un voucher valido per l’acquisto di biglietti per gli spettacoli in cartellone. Entro il 14 luglio, invece, chi ha acquistato al botteghino del Teatro, online sul sito www.vivaticket.it e dai rivenditori autorizzati Vivaticket, biglietti per gli spettacoli previsti nel mese giugno (comprese le recite dell’opera Aida in programma i primi di luglio) dovrà inviare una mail a botteghino@fondazionepetruzzelli.it, allegando la scansione del relativo biglietto, per ottenere un apposito voucher. Entro il 14 giugno dovrà effettuare richiesta chi aveva acquistato biglietti per gli spettacoli di marzo, aprile e maggio.

Alla riapertura, il botteghino del Teatro rilascerà a chi ha inviato la richiesta il voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione, valido per gli spettacoli che rientrano nella programmazione della Fondazione Petruzzelli. Per gli acquisti effettuati attraverso l'Ufficio che si occupa delle prenotazioni dei gruppi del Teatro Petruzzelli, la richiesta, sempre corredata dalla scansione dei biglietti, va, invece, inviata a:prenotazionegruppi@fondazionepetruzzelli.it.

I biglietti originali dovranno essere conservati e restituiti successivamente al Botteghino del Teatro Petruzzelli, integri in ogni parte.

SUCCESSO PER VISITE: CENTINAIA LE RICHIESTE - Sono centinaia le richieste di prenotazione per le visite guidate nel teatro Petruzzelli di Bari, e per questo la Fondazione ha dovuto aggiungere altre visite gratuite a quelle già programmate.

Da lunedì 15 giugno fino a domenica 28 - comunicano gli organizzatori - il Teatro riaprirà al pubblico con un calendario di visite per gruppi di dieci persone. Due visite al giorno, alle 18.30 ed alle 19.30, con un percorso della durata di circa 30 minuti, per scoprire la storia e la splendida architettura del Teatro Petruzzelli.

Nel corso della visita è richiesto di indossare la mascherina. L’iniziativa ha lo scopo di rinsaldare il legame fra il pubblico e il suo amato Teatro, in attesa di poter riprendere la piena attività con il recupero degli spettacoli sospesi, auspicabilmente dal mese di settembre.