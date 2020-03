Bari, al via sanificazione del teatro Petruzzelli

BARI - Sono partite oggi le operazioni di sanificazione del Teatro Petruzzelli di Bari, sede dell’omonima fondazione lirica. Si tratta di tre giorni di lavori - fa sapere il teatro - per disinfettare tutte le aree dell’edificio: dalla platea al palcoscenico, dai camerini agli uffici, dal botteghino a tutte le zone tecniche e di servizio al pubblico. L’intervento mira a garantire il massimo della sicurezza per un futuro utilizzo del Teatro, in attesa di conoscere la data della sua riapertura dopo l’emergenza Coronavirus.