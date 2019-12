Emiliano ha un sosia «storico»: la somiglianza in un dipinto scovata da Sgarbi

BARI - A chi somiglia il dipinto di San Felice in Cattedra esposto nella chiesa di San Domenico a Giovinazzo? Secondo Vittorio Sgarbi al governatore Michele Emiliano. Ad annunciarlo è lo stesso critico d'arte che ieri era in visita a Bari in qualità di presidente di giuria del “Premio letterario Porta d’Oriente” la cui cerimonia di premiazione che si è tenuta al Teatro Petruzzelli. Per l'occasione Sgarbi ha svelato l'opera con il "sosia storico" del presidente della Regione Puglia: si tratta di un dipinto di Lorenzo Lotto risalente al 1542 che raffigura il vescovo di Venosa che Sgarbi volle all'Expo di Milano 2015 tra le opere che rappresentavano la Puglia per la sua mostra "Il Tesoro d'Italia". La tela, una delle più importanti del Sud, è esposta nella chiesa di S.Domenico nella piazza centrale di Giovinazzo.

Nel parlare del suo rapporto con il presidente Emiliano, Sgarbi ha raccontato: «C’è la sua faccia in questo capolavoro di Lotto ed è abbastanza divertente la somiglianza». «I nostri rapporti sono stati discontinui nel corso degli anni - ha spiegato durante l'evento - ma ci siamo riappacificati durante una serata in onore di Tatarella tempo fa e io l’ho paragonato in quella occasione al dipinto di Lorenzo Lotto, il San Felice in cattedra che è conservato a Giovinazzo. È una tela che ho portato in mostra in diverse occasioni e così con quella battuta e questo collegamento visivo ci siamo riabbracciati».