Raf e Umberto Tozzi tornano a Bari: appuntamento il 2 aprile 2020

BARI - Dopo il tour nei palasport di tutta Italia e l’evento che li ha visti protagonisti lo scorso settembre all’ARENA DI VERONA, RAF e UMBERTO TOZZI torneranno a esibirsi insieme in un imperdibile tour nei teatri a partire da marzo 2020. Due repertori indimenticabili, rivisitati a due voci, uniti all’atmosfera intima dei teatri che si scalderà grazie a una scaletta straordinaria, in cui non potranno mancare i loro grandi successi, da “ Gloria” a “ Self Control”, da “ Si può dare di più” a “ Cosa resterà degli anni 80”, da “ Infinito” a “ Ti amo”, ma anche “ Ti pretendo”, “ Gli altri siamo noi”, “ Il battito animale”, “ Immensamente”, il loro ultimo brano a due “ Come una danza” e molti altri, tra cui la super hit, “ Gente di Mare”.

Per la Puglia, Raf e Umberto Tozzi saranno al TeatroTeam di Bari il prossimo 2 aprile

I biglietti sono disponibili in prevendita a partire da oggi, mercoledì 23 ottobre, su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it ).