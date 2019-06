Battiti Live, nel cast anche Mahmood, Boomdabash, Maneskin, Amoroso

Dal 30 giugno, e per cinque domeniche consecutive, torna 'Battiti live' la manifestazione canora promossa da Radionorba che quest’anno sarà presentata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Saranno circa 70 gli artisti che da domenica 30 giugno si alterneranno, per cinque domeniche consecutive, sul grande palco del Radionorba Battiti Live, che farà tappa a Vieste (30 giugno), Brindisi (7 luglio), Trani (14 luglio), Gallipoli (21 luglio) e Bari (28 luglio). Battiti Live sarà inoltre in onda in prima serata su Italia 1.

Del cast artistico faranno parte, tra gli altri, Alessandra Amoroso, Mahmood, LP, Il Volo, Achille Lauro, i Boomdabash, Fabrizio Moro, Anastasio, Federica Carta e Shade, Francesco Renga, Irama, Loredana Bertè, Maneskin, Takagi&Ketra, Giusy Ferreri, Gue Pequeno, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Anna Tatangelo, Baby K, Luca Carboni, Rocco Hunt, gli Stadio, Paola Turci, Max Pezzali, Ofenbach, Nek, Giant Rooks, Dolcenera, Cristiano Malgioglio, Tiromancino, Le Vibrazioni, J-Ax, Tormento, Annalisa, Clementino, Bianca Atzei, Jake La Furia, Modà, Levante, Emis Killa, Francesco Gabbani, Enrico Nigiotti, Sergio Sylvestre. Lo spettacolo andrà in scena su un palco di circa 30 metri di fronte e 12 di altezza, oltre 100 metri quadri di megascreen led, oltre 270 proiettori e un impianto audio da oltre 60.000 watt di potenza.