Dal Salento a New York: un pasticciotto arcobaleno in onore della comunità Lgbt

Dopo l’Obama, ecco il Pasticciotto Arcobaleno. È l’invenzione dolciaria dello chef Bisconti, della pasticceria Chèri di Campi salentina (in provincia di Lecce), che torna a far parlare di sè con un dolce creato ad hoc per celebrare il cinquantesimo anniversario dei moti che a New York sancirono la nascita del movimento Gay.

Bisconti dopo il pasticciotto dedicato all’ora Presidente Degli Stati Uniti Barack Obama, ora manda questa delizia color rainbow, proprio a Stonewall inn, il locale del Greewnwich village sede dei moti rivoltosi nel 1969.