Il Lecce guarda ancora in Francia, Corvino prenota un altro difensore

Lecce - Dalla Francia potrebbe arrivare un altro rinforzo di peso, per il Lecce, dopo l’operazione chiusa positivamente con Alexis Blin. Quest’ultimo un mediano 24enne, proveniente dall’Amiens, è già nel Salento, dove - com’è noto - si è già sottoposto alle visite mediche di rito ed è pronto a tuffarsi nell’avventura in Italia. E le sue orme potrebbero presto essere seguite anche da un connazionale difensore, che nella scorsa stagione - esattamente come Blin - ha militato nella Ligue2, la serie B francese.

Stando alle indiscrezioni, proprio sul mercato d’oltralpe il direttore dell’Area tecnica Pantaleo Corvino vuol pescare un jolly difensivo che possa adattarsi a giocare in diverse zone della parte arretrata. Perché - non è un mistero per nessuno - il Lecce ha assolutamente bisogno di un terzino destro che, oltre a difendere, sappia anche proporsi spesso in avanti. Il modulo che mister Marco Baroni riproporrà anche al Lecce fa molto affidamento sugli esterni alti, ma pure bassi. E se sulla sinistra c’è Antonino Gallo, che nella scorsa stagione ha dimostrato la sua affidabilità (per lui, oltre alla convocazione nella Nazionale Under 20, è arrivato il prolungamento del contratto in giallorosso), il problema riguarda la fascia destra.

I due titolari del ruolo di terzino destro dovrebbero a breve lasciare il Salento. Claud Adjapong, a lungo fermo per un brutto infortunio, dovrebbe tornare - per fine prestito - a casa, a Sassuolo. Mentre colui che l’ha sostituito da febbraio in poi, l’ex azzurro Christian Maggio, alla soglia dei 40 anni, potrebbe decidere di ritirarsi dal calcio giocato per dedicarsi, come tanti suoi colleghi, alla carriera di allenatore.

In ogni caso il Lecce ha, come si diceva, la necessità di arruolare un buon terzino con propensione ad avanzare. Ma anche in grado di giocare da centrale della difesa, perché ancora non è così scontato che la società giallorossa si affidi - ancora una volta - sullo stacanovista Fabio Lucioni. Pur avendo giocato, quest’ultimo, nel Benevento allenato proprio da Baroni. E quindi tra il nuovo mister e il vicecapitano giallorosso c’è già un rapporto e una conoscenza collaudati. Ma anche Lucioni potrebbe a questo punto non rientrare nei piani di Baroni. E quindi Corvino sta cercando in Francia quel jolly che potrebbe fare al caso del Lecce. Anche perché pure l’operazione sul difensore islandese Brynjar Inga Bjarnason sta andando per le lunghe con altri club, che stanno trattando il suo acquisto con la società di appartenenza, l’ Akureyri.