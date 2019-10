Champions: Slavia Praga-Barcellona 1-2

ROMA, 23 OTT - Vittoria del Barcellona in casa dello Slavia Praga: finisce 2-1 il match valido per la terza giornata del gruppo F, quello dell'Inter, di Champions League. Al gol di Leo Messi al 3' del primo tempo risponde nella ripresa (5') Boril per il momentaneo pareggio dei padroni di casa. Al 13' i blaugrana tornano in vantaggio con l'autogol di Olayinka. Il successo porta i blaugrana in testa al gruppo con 7 punti, davanti a Inter e Dortmund con 4 e allo Slavia con 1.