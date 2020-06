Marsha P. Johnson protagonista Doodle Google del 30 giugno 2020

Il Doodle di Google oggi, martedì 30 giugno 2020, è dedicato a Marsha P. Johnson, attivista statunitense per i diritti LGBTQI+, nota per la sua partecipazione alle rivolte del 1969 di Stonewall. Il 30 giugno dell'anno scorso Marsha P. Johnson ha ricevuto il riconoscimento postumo di «grand marshal» durante il pride di New York per aver dato il via al movimento dei Pride.

Il 30 giugno è stata scelta come data in cui ricordare Marsha P. Johnson.

Marsha P. Johnson è nata il 24 agosto 1945 ed è morta il 6 luglio 1992. Autodefinitasi drag queen, è ritenuta una delle presenze più rilevanti nei moti di Stonewall del 1969. Fu tra i fondatori del Gay Liberation Front e fondò anche l'organizzazione per gay, trans e persone genderqueer, «STAR» insieme all'amica Sylvia Rivera.

Marsha P. Johnson è raccontata in alcuni film documentari come «Pay It No Mind - The Life and Times di Marsha P. Johnson» del 2012 e «The Death and Life of Marsha P. Johnson» del 2017. Appare come personaggio in due film basati su eventi reali come «Stonewall» del 2015 e «Happy Birthday, Marsha!» del 2016.