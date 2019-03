Brexit:manifesta su binari,caos Eurostar

BRUXELLES, 30 MAR - Un manifestante pro Brexit ha interrotto il traffico ferroviario dei treni Eurostar alla stazione di St. Pancras a Londra, posizionandosi prima sui binari e poi sul tetto dell'edificio. La polizia ha arrestato l'uomo, un 44enne, ma Eurostar ha comunicato via Twitter ai suoi clienti che tutti i treni previsti fino alle 10.45 verso Bruxelles e Parigi e le altre destinazioni sono stati cancellati per un totale di 11, e che continueranno perturbazioni sino al pomeriggio. I viaggiatori sono stati quindi invitati a non mettersi in strada e a cambiare il proprio biglietto.