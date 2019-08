Scontro tra due auto sulla Basentana: un morto e 4 feriti

Un incidente stradale è avvenuto in mattinata nel Materano, sulla SS406 Basentana all'altezza del bivio Macchia di Ferrandina. Due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento: il bilancio è di un morto e quattro feriti. Sul posto i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118, polizia e carabinieri. È intervenuto anche l'elisoccorso.

(foto Tony Vece)