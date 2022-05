Viaggia con cronotachigrafo manomesso, denunciato camionista a Lecce

LECCE - Viaggiava con il cronotachigrafo manomesso un camionista che è stato fermato per un controllo dalla Polizia stradale a Lecce perché procedeva a velocità sostenuta. Dagli accertamenti è emersa un’incongruenza tra i chilometri percorsi registrati nella centralina elettronica del motore e quelli indicati dal cronotachigrafo digitale installato sul veicolo. Dalla centralina emergevano 266.671 chilometri non registrati. Secondo gli investigatori è quindi possibile che il dispositivo sia stato usato anche da altri conducenti. Il conducente è stato denunciato a piede libero in concorso col titolare dell’azienda per cui lavora.