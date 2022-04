Spaccio di eroina in pieno centro a Galatina: arrestato un pusher, segnalato un acquirente

Nel pomeriggio di ieri la polizia di Galatina (Le) ha notato nei pressi dell'Arco di Corso Porta Luce, la presenza di un giovane noto per pregresse attività di indagine a suo carico e conosciuto per essere assuntore abituale di sostanze stupefacenti, in atteggiamenti sospetti.

Insospettiti, gli agenti si sono appostati e dopo un po' hanno visto sopraggiungere L.S., 43enne galatinese anche lui noto, che estraeva dalla tasca del giubbotto un involucro e glielo consegnava, ricevendo in cambio da quest’ultimo una banconota da venti euro.

Avvenuto lo scambio, i due hanno preso direzioni diverse, ma sono stati entrambi seguiti dagli agenti: l’acquirente è stato trovato in possesso di 2,8 gr. di eroina; L.S., nella tasca del giubbotto che indossava aveva 4 grammi di eroina e un bilancino di precisione di piccole dimensioni. Nel portafogli la somma contante di 625 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. Nell’abitazione di L.S. è stato trovato un modico quantitativo di marijuana ed una cartuccia per armi automatiche cal. 9 in pessime condizioni di conservazione. L'uomo è stato posto ai domiciliari. L’acquirente, oltre ad essere segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti, è stato indagato per favoreggiamento personale per aver cercato di

depistare le indagini, sostenendo di aver acquistato lo stupefacente da un ragazzo di colore di cui non conosceva l’identità.