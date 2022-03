Lecce, raccolta fondi per la copia della statua di S.Oronzo, Salvemini: «Siamo già oltre 170mila euro»

LECCE - A soli pochi giorni dall’apertura della raccolta fondi attraverso l’Art Bonus per la realizzazione della copia della statua di Sant’Oronzo a Lecce è già boom di donazioni. A comunicarlo è il sindaco Carlo Salvemini sulla sua pagina Facebook: «Siamo felici di comunicare che abbiamo avuto erogazioni liberali per oltre 170.475 euro. Ringraziamo per la generosa condivisione del progetto la Banca Popolare Pugliese che ha donato 100mila euro, affiancandoci fin da subito, l’azienda leccese Ediltunnel che ha contribuito con la somma di 70mila euro e i tanti cittadini e attività che stanno manifestando, versando quello che possono, amore per la città e per il santo patrono, simbolo religioso e civile insieme. Siamo ormai prossimi al raggiungimento dell’obiettivo e daremo fra qualche giorno l’incarico alla Fonderia Nolana perché possa dare avvio ai lavori per la riproduzione dell’opera», spiega il primo cittadino.