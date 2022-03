Fabrizio Miccoli, in carcere da oltre tre mesi, chiede l'assegnazione ai lavori socialmente utili

LECCE - Il calciatore salentino Fabrizio Miccoli, ex bomber giallorosso ed ex capitano del Palermo, ha chiesto con un’istanza al tribunale di sorveglianza il beneficio di scontare la pena ai lavori socialmente utili.

Il calciatore, originario di San Donato di Lecce, in carcere a Rovigo dallo scorso novembre, per scontare la condanna definitiva a 3 anni e 3 mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso, ha depositato presso il tribunale di sorveglianza di Rovigo la richiesta, per il tramite del suo legale Antonio Savoia.



Miccoli chiede di uscire dal carcere ed essere impegnato in lavori utili alla collettività. Si attende ora alla fissazione dell’udienza per la valutazione della sua istanza, ma potrebbero passare anche diversi mesi.



Il bomber fu condannato per aver chiesto a Mauro Lauricella, figlio di un mafioso del quartiere Kalsa di Palermo, di adoperarsi per recuperare 12 mila euro dal titolare di una discoteca, Andrea Graffagnini, per conto dell’ex fisioterapista del Palermo Giorgio Gasparini