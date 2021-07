Lecce, ennesimo incendio: il fuoco vicino l'ospedale

Lecce - L'ennesimo rogo mette in allarme l'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Le fiamme si sono propagate nella pineta che costeggia la tangenziale, in territorio di San Cesario, ma il vento ha fatto temere che potessero spingersi fino al nosocomio, distante poche centinaia di metri in linea d'aria. L'intervento del vigili del fuoco ha scongiurato ogni pericolo.