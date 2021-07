Porto Cesareo, il mare a misura di bambino

Lecce - Bandiera Verde 2021 a Porto Cesareo come spiaggia adatta ai visitatori più piccoli: anche quest'anno il prestigioso riconoscimento è stato assegnato alla località salentina.

Per andare incontro alle esigenze dei genitori, i Pediatri Italiani ogni anno assegnano la Bandiera Verde alle spiagge adatte ai visitatori più piccoli. Le località candidate, per essere messe in lista, devono possedere alcune caratteristiche essenziali, tra cui fondali bassi, pulizia delle acque, presenza di bagnini e di personale, presenza di punti di ristoro e molto altro. In generale, devono distinguersi per le loro spiagge pulite e organizzate.

Nel Salento, tra le località marittime approvate dai medici d'Italia per aver attrezzato le proprie spiagge a prova di bambino e di tutta la famiglia, anche quest'anno, ci sarà Porto Cesareo. Qui, dichiarano soddisfatti, il sindaco Silvia Tarantino, e l'assessore Eugenio Sambati, non solo sarà possibile divertirsi in tranquillità con la famiglia, ma saranno presenti attrezzature sportive per bambini e adulti, punti di relax e per l'allattamento, punti di ristoro e bagnini che controllano la spiaggia. Il Salento e le sue spiagge non sono luoghi che scendono a compromessi se si tratta di bellezza naturale e artistica, per questo poter avere la possibilità di godersi le meravigliose spiagge del territorio dotate di ogni comfort possibile per la famiglia, non può che essere un sogno che diventa realtà, e siamo certi che lo stesso sarà condiviso ed apprezzato dai tantissimi turisti che, anche quest'anno affolleranno le nostre meravigliose spiagge, insieme ai loro bambini.

La cerimonia per la consegna della bandiera si tiene oggi ad Alba Adriatica nel Parco pubblico «Bambinopoli Comunale».