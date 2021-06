Casalabate, anche il Consiglio di Stato nega la concessione al lido

Casalabate - Anche il Consiglio di Stato conferma la bontà della revoca del procedimento di rilascio di una concessione per uno stabilimento balneare. I giudici della Quinta Sezione hanno infatti rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tar di Lecce che già a gennaio scorso aveva dato ragione al Comune di Trepuzzi.

Per il sindaco Giuseppe Taurino «la motivazione del Consiglio di Stato conferma, ancora una volta, che abbiamo agito con accuratezza e lascia ben sperare su un esito finale favorevole per il Comune anche nella fase del merito del giudizio d’appello, in modo da poter definitivamente stabilire che quella zona di demanio è destinata a spiaggia libera, così come questa amministrazione ha deciso di prevedere nel nuovo progetto in itinere del Piano Comunale delle Coste».