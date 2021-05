Lecce, si alza il sipario sul Maggio Musicale Salentino, in streaming dal Teatro Apollo

A Lecce si alza il sipario sul «Maggio Musicale Salentino». Da oggi e sino al 30 maggio il Teatro Apollo ospita la XIII edizione della manifestazione organizzata dall’associazione culturale Aulos con la direzione artistica del maestro Gianluca Milanese. La rassegna, che ha ricevuto il riconoscimento del Ministero dello Sviluppo economico Ufficio Brevetti e Marchi, già patrocinato, tra gli altri, nelle precedenti edizioni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comune di Lecce, Provincia di Lecce, Conservatorio di Musica “Tito Schipa”, Università del Salento e Centro Studi S. Castromediano e G. Rizzo, è una manifestazione artistico-culturale che propone la diffusione della musica, attraverso anche l’incontro con altre arti, quali la danza e la poesia, sul territorio Salentino.

Nel corso degli anni si sono alternati artisti di chiara fama come Nello Salza, Nicola Stilo, Nico Morelli, Salento Cinema Ensemble, Antonio Ancora, Tyna Maria, I Respiro, Bud Powell Jazz Orchestra,Valeria Vetruccio, Orodè Deoro, Simone Franco, Pompea Vergaro, Giulia Epifani, Annamaria Colomba. La finalità del Festival è quella della diffusione della musica e delle arti attraverso artisti salentini per la valorizzazione delle eccellenze del territorio. I destinatari e fruitori del Festival sono racchiusi in una larga fascia che va dall’adolescenza agli ascoltatori più adulti grazie ad una scelta di repertori musicali brillanti ed invitanti capaci di accattivare trasversalmente il loro interesse.

A causa della pandemia la XIII edizione verrà registrata nel rispetto delle norme anti-Covid 19 nel Teatro Apollo di Lecce e verrà trasmessa online sul canale Youtube dell'etichetta discografica Luna Rossa Classic.

Il festival sarà composto da 3 eventi presentati da Giovanna Politi. Il primo, il 28 maggio, sarà dedicato alla celebrazione dei 700 anni dalla scomparsa del sommo poeta Dante con realizzazione di un concerto eseguito dall’Ensemble Concentus impreziosito dalla lettura di una selezione di versi. Nel secondo concerto, il 29 maggio, sarà di scena il gruppo Crianza che presenterà lo spettacolo dal titolo “Suoni a Sud”. Il festival si concluderà il 30 maggio con il concerto di presentazione del nuovo lavoro discografico di Marco Rollo dal titolo “Pinwheel”. I tre eventi in musica, in continuità con le precedenti edizioni del Festival, dialogheranno con le altre arti e verranno introdotti da brevi letture tratte dalla produzione poetica di Claudia Petracca e interviste ad attori, pittori come Giulia Epifani e critici d’arte come Pompea Vergaro sul suo progetto la Vita Nova.

(Ensemble Concentus)

Crianza

Marco Rollo