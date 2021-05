Il riso della Coldiretti contro gli scafisti

Lecce - Al mercato di piazzetta Bottazzi il riso di Coldiretti contro gli scafisti. L'appuntamento è per il 16 maggio, a partire dalle 10. Al Mercato di Campagna Amica, appuntamento ormai fisso per gli estimatori dei prodotti a chilometro 0, i volontari offriranno pacchi di riso 100% italiano della Filiera degli agricoltori italiani, in cambio di una donazione minima di 5 euro. Il ricavato andrà a sostenere un unico grande progetto con 30 interventi diversi in 30 paesi di tre Continenti – Africa, America Latina e Asia – in difesa di chi lavora la terra.

«Oltre il 70% di quanti sono vittime della fame nel mondo sono agricoltori a livello familiare, soprattutto piccoli produttori nel Sud del mondo, minacciati dalla distorsione nei sistemi di produzione e distribuzione degli alimenti che favorisce l'accaparramento delle terre e provoca la fuga dalle campagne verso i Paesi più ricchi dove spesso li attendono la sofferenza, l'emarginazione e il rischio del caporalato», afferma la Coldiretti Puglia, che insieme alla FOCSIV – Volontari nel mondo promuove la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi «Abbiamo riso per una cosa seria» a sostegno dell'agricoltura familiare in Italia e nel mondo.