Lecce, party clandestino in casa per il 1° maggio, i vicini chiamano il 113: 23 sanzionati

LECCE - Festeggiano clandestinamente il 1° maggio in casa in barba alla zona arancione e alle misure anti covid: 23 persone sono state sanzionate a Lecce. Difficile non accorgersi del party in corso: ad allertare il 113 infatti ci hanno pensato i vicini, visto che dall'appartamento arrivava musica a tutto volume, voci e schiamazzi. Una volta sul posto la polizia ha multato tutti i partecipanti alla festa.