Gallipoli piange il suo ex sindaco, Francesco Errico aveva 56 anni

GALLIPOLI - Lutto a Gallipoli per la scomparsa di Francesco Errico, 56 anni, ex sindaco della 'Città Bellà. Errico è deceduto questa mattina nell’ospedale di Tricase a causa di una grave malattia contro la quale lottava negli ultimi anni. Ha ricoperto la carica di sindaco dal 2012 al 2015. L’attuale primo cittadino di Gallipoli, Stefano Minerva, ha indetto per la giornata di domani il lutto cittadino, «nella consapevolezza che questa mia decisione - scrive in un post - oltre a rappresentare il doveroso e sentito tributo personale e di tutta la comunità cittadina alla sua memoria, potrà essere un ulteriore motivo per evidenziare ancora di più il suo affettuoso legame con questa meravigliosa terra».