Lecce, artisti esonerati da pagamento per uso Teatro Apollo

LECCE - La giunta comunale di Lecce ha approvato oggi l’esonero dal pagamento della concessione in uso del Teatro Apollo per le iniziative di artisti e associazioni culturali del territorio che intendono realizzare concerti, spettacoli teatrali e di danza, manifestazioni culturali da trasmettere in streaming o per la realizzazione di riprese video e registrazioni di spettacoli da distribuire in forme diverse dalla fruizione in presenza.

L’esonero sarà in vigore fino al prossimo 31 maggio per tutte le iniziative di carattere culturale e artistico e non varrà per iniziative ad esclusivo fine commerciale.