«Momento storico» alla Provincia di Lecce: stabilizzati 60 lsu dopo 25 anni

LECCE - La Provincia di Lecce ha stabilizzato, dopo 25 anni di precariato, 60 lavoratori socialmente utili. Alla firma dei primi 32 contratti di assunzione a tempo indeterminato e parziale ha partecipato il presidente Stefano Minerva, parlando di «momento storico».

Gli altri 28 ex lsu firmeranno domani. «La tutela del lavoro e la valorizzazione del personale dipendente - ha detto Minerva - sono stati in cima agli obiettivi di governo che ci siamo prefissati. E’ un momento di festa per tutti».

La Provincia di Lecce ha chiuso così una vicenda di precariato e incertezza durata 25 anni, che ha coinvolto tante donne e uomini, appartenenti alla cosiddetta «platea storica» degli lsu.

«Rimango fiducioso rispetto all’impegno che la Regione Puglia ha assunto di trasferire risorse finalizzate all’incremento del monte ore di questi lavoratori» ha aggiunto Minerva, il quale l'ha definita «una battaglia di dignità a cui la Regione è chiamata a dare il suo contributo».