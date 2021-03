Salento, malato di leucemia trova donatore midollo compatibile in Inghilterra

Fabrizio, l’imprenditore 44enne di Aradeo padre di due figli, colpito l’estate scorsa da una grave forma di leucemia, ha trovato un donatore compatibile: è un ragazzo di 22 anni che vive in Inghilterra. «Il mio piccolo angelo», lo chiama Fabrizio che venerdì scorso nell’ospedale Panico di Tricase è stato sottoposto all’atteso trapianto. Il 44enne ora sta bene ed è ancora ricoverato per il decorso post trasfusione.

Per Fabrizio, grazie all’iniziativa delle sue due sorelle e di Admo Puglia, si era mobilitato l’intero paese, con una campagna di tipizzazione senza precedenti, con appelli lanciati sui social da tanti artisti, in primis da Emma Marrone, la cantante salentina originaria propria di Aradeo. Una ricerca che agli inizi del mese ha dato i suoi frutti.