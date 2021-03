Mafia, arrestato in Salento il boss Notaro, latitante della Scu

LECCE - Era latitante dallo scorso gennaio, quando era sfuggito alla cattura. Oggi i carabinieri lo hanno arrestato. Si tratta di Sergio Notaro, 61 anni, di Campi salentina, ritenuto a capo di uno dei gruppi della Scu, operante nel nord Salento, in particolare su Squinzano. E’ stato rintracciato nella depandance di una villa a Melendugno dove si nascondeva da più di due mesi. Notaro è accusato di associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione e rapina in concorso, aggravata dal metodo mafioso commessi a Lecce e provincia dal 2008 al 2013. Deve espiare una pena definitiva di 13 anni, 5 mesi e 27 giorni di reclusione.