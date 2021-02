Vernole, travolto mentre è in bici: muore 3w6enne ivoriano

Un cittadino extracomunitario residente a Vernole è morto ieri sera dopo essere stato investito mentre era in bicicletta sulla strada provinciale che collega Vernole a Melendugno. La vittima è Dieni Souleymane, di 36 anni, originario della Costa d’Avorio. Per cause da accertare, è stato tamponato da un’auto condotta da un ventenne, finendo con l’essere sbalzato dalla due ruote. Soccorso dallo stesso automobilista, è deceduto prima dell’arrivo dei sanitari del 118. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.