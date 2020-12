Il Lecce torna a vincere in casa: 2-1 contro il L.R. Vicenza

LECCE - Lecce batte Lanerossi Vicenza 2-1 (0-1) in una partita della 15/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Ettore Giardiniero di via del Mare a Lecce. I gol: nel primo tempo Marotta per ospiti al 15'; nel secondo tempo Mancosu al 24' e Pablo Rodriguez al 27' per la vittoria dei salentini.