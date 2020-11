Racale, pm chiude indagine su bimbo scomparso 43 anni fa: sotto accusa ex barbiere 79enne

Mauro Romano avrebbe compiuto 49 anni. Un segno del destino, o forse una semplice coincidenza, il fatto che a distanza di poche ore la Procura abbia messo un punto fermo nell’inchiesta sulla sua scomparsa, avvenuta nelle campagne di Racale il 22 giugno del lontano 1977.

A distanza di oltre 43 anni da quel giorno, per la prima volta viene dato un volto ed un nome al presunto sequestratore del bambino. Si tratta di Vittorio Romanelli, 79 anni, ex barbiere di Racale, assiduo frequentatore di casa Romano, già coinvolto nel 2011 in un’indagine poi sfociata in un decreto di archiviazione.

Lunedì pomeriggio i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale hanno bussato alle porte della sua abitazione per notificare un avviso di conclusione delle indagini preliminari, a firma del sostituto procuratore Stefania Mininni. Il reato contemplato è quello di sequestro di persona, non omicidio. In merito a questa ipotesi, sulla quale tanto si era lavorato anche in passato, non sono emersi indizi rilevanti.

Si avvia verso l’archiviazione, invece, la posizione di un altro anziano di Taviano, agli arresti per pedopornografia, che in un primo momento si ritenne coinvolto nella vicenda di Mauro.