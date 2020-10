«Panettone classico»: il salentino Zippo è campione del mondo

A grandi passi verso il Natale, che visto il periodo complicato tutti auspichiamo possa essere positivo e sereno. Giungono ottime notizie per la nostra tera sul fronte dolci tipici della festa più amata dell’anno. È salentino, infatti, il miglior panettone del mondo 2020: Giuseppe Zippo, presidente dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, è vincitore della medaglia d’oro al Campionato Mondiale Panettone, il concorso internazionale sul lievitato per eccellenza, organizzato dalla Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria (Fipgc).

Alla manifestazione, svolta a Roma presso il CineCittà World, in ottemperanza delle norme di distanziamento richieste dall’emergenza Covid, hanno partecipato numerosi professionisti provenienti da tutto il mondo che si sono esibiti nelle tre categorie «Classico», «Innovativo» e «Decorato».

Giuseppe Zippo ha ottenuto il massimo riconoscimento nella categoria «Classico», con un panettone tradizionale glassato ed è stato proclamato «Eccellenza Pasticceria Italiana». «Sono molto contento non solo per me ma per tutto il Salento - sottolinea il pasticcere -. Questo è un riconoscimento importante perché è stata premiata la professionalità dei pasticceri salentini. E in questo l’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce ha il merito di aver riunito tante professionalità del nostro territorio. È una spinta ad andare avanti per far conoscere le eccellenze del Salento in tutto il mondo». Per il pasticcere di Specchia si tratta di una prestigiosa riconferma: l’anno scorso, infatti, era stato premiato con la medaglia d’argento al Campionato Mondiale Panettone 2019.

La squadra dei pasticceri salentini ha ottenuto numerosi premi: Emanuela Potì, della pasticceria «Dentoni» di Torre dell’Orso (Melendugno) e Marco Andronico, vice presidente dell’Associazione Pasticceri Salentini e titolare della pasticceria «Picci & Capricci» di Sannicola si sono aggiudicati la medaglia d’argento nella categoria Decorato; Federico Perrone, proprietario della pasticceria di Salice Salentino «Giuri’ss» ha vinto l’argento nella categoria panettone tradizionale; Mario Caretto, della pasticceria «Caretto» di Surbo, ha portato a casa una doppia medaglia di argento sia nella categoria tradizionale che nella categoria innovativo.

La giuria del concorso era formata da quattro campioni del mondo di Pasticceria: Roberto Lestani Presidente di giuria, insieme a Matteo Cutolo, Paolo Molinari ed Enrico Casarano. A completare la giuria Claudia Mosca, Maurizio Santilli e Gianni Pina.

La Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria (Fipgc) è l’organo italiano per eccellenza che contribuisce a diffondere e a valorizzare in maniera globale, la cultura del mondo dei dolci, che comprende la pasticceria, la gelateria, la cioccolateria ed il cake design. Altro scopo della Federazione è quello di unire le diverse realtà (aziende, scuole, grossisti, associazioni, artigiani) esistenti sul territorio internazionale, per rafforzarne la collaborazione e la crescita del comparto artigianale dei diversi professionisti presenti nel mondo